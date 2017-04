Les supporters suivront les 3e et 4e journées des play-offs dans des stades non-fumeurs

"La Pro League et ses clubs reconnaissent que fumer activement et passivement est dommageable pour la santé, en particulier pour les enfants. Vu que nous accueillons dans nos stades de plus en plus de familles, nous voulons avec cette action mettre l'accent sur la santé de chacun sur et autour du terrain. Le sport est indissociablement lié à un mode de vie sain", a fait savoir Stijn Van Bever au nom de la Pro League. "Lors des week-ends de football des 14 au avril et du 21 au 23 avril, les supporters ne pourront pas encourager leurs clubs en fumant des cigares, cigarettes, ou cigarettes électroniques en tribune ou dans les parties couvertes des stades. Ensemble, nous voulons une journée de compétition non-fumeur." "Il n'y aura pas de sanction ou d'interdiction de stade. Nous voulons juste faire prendre conscience aux gens. Nous allons évaluer cette action de sensibilisation. Nous discutons depuis pas mal de temps avec plusieurs organisations et clubs. Anderlecht, Bruges et Genk ont déjà interdit totalement de fumer dans leurs stades, Gand partiellement. Chaque club décide l'interdiction de fumer ou non, la Pro League ne peut rien imposer" a-t-il précisé à Belga. L'Union belge de football a interdit le tabagisme lors de tous les matchs des Diables Rouges, ainsi que lors de la finale de la Coupe de Belgique, au stade Roi Baudouin de Bruxelles. Cette action de sensibilisation est menée en collaboration avec "Kom op tegen Kanker", la Fondation contre le cancer et l'Institut flamand pour la promotion de la santé et la prévention des maladies.