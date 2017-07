Les Red Flames attendent le début de l'EURO 2017 avec une impatience!

Les Pays-Bas, le Danemark et la Norvège se méfieront du le trio infernal des Red Flames, Aline Zeler, Janice Cayman et Tessa Wullaert, ces prochaines semaines. Les Red Flames attendent le début de l'EURO 2017 avec une impatience non dissimulée.