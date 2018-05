Les potins de la planète foot

1. Défaut moteur

La panne à l'allumage du Club Bruges dans le Topper de dimanche était pré-écrite. Selon une tradition bien établie, des centaines de supporters Blauw en Zwart ont accueilli dans la fièvre le bus de leurs chéris arrivant au stade. Sauf que les feux de Bengale ont fait exploser des vitres du car et que les fumigènes... ont enfumé le moteur, bloquant tout le système électronique : les dégâts seraient de 50.000 euros. IvanLeko n'avait pas le code du logiciel sur lui. Ni ensuite du VAR. BartVerhaeghe non plus.

