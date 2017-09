Les modèles de Ricardo Sá Pinto

" Je l'ai eu au Sporting de Lisbonne et il m'a pas mal marqué, oui. C'est le premier entraîneur au Portugal qui a introduit une méthodologie d'entraînement intégrée, tout le temps avec le ballon ou presque. Avant lui, presque tous les entraîneurs organisaient des matches dix contre dix et ce n'était pas nécessairement structuré. Avec Queiroz, la circulation bien organisée était prioritaire, ça partait du gardien pour se terminer tout devant. La dimension tactique et les combinaisons étaient super importantes."

Modèle 3 : Diego Simeone

Ton modèle absolu, c'est Diego Simeone!

" Oui. Aussi José Mourinho. Je connais son travail, je suis allé voir ses entraînements à l'Inter et au Real. Point de vue personnalité, je me rapproche sans doute plus de Simeone. Je vis les matches comme lui, je suis émotionnel comme lui. Quand je vois des coaches qui restent immobiles et ne disent rien... ça m'énerve. Tu dois être toujours derrière tes joueurs pour les convaincre qu'ils peuvent y arriver. Et le langage non verbal est aussi très important. Si tu ne montres pas d'émotions à tes hommes, ça ne va pas. Quand je m'agite devant mon banc, je ne fais pas du théâtre, il n'y a pas de calcul. C'est moi ! Je ne lâche jamais, je ne les lâche jamais pendant un match. À Saint-Trond, on encaisse dans les arrêts de jeu et on joue à neuf mais je continue à leur dire qu'ils peuvent égaliser." Je crois toujours que mon équipe peut gagner, même si elle est menée 2-0. J'étais déjà comme ça quand je jouais.