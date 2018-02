Les jeunes arriveront-ils à assurer la relève à Anderlecht?

Herman Van Holsbeeck voulait frapper un dernier grand coup sur le marché des transferts et quitter Anderlecht par la grande porte mais au Stade Constant Vanden Stock, le mercato hivernal a surtout fait des perdants. À commencer par Van Holsbeeck, Hein Vanhaezebrouck, Leander Dendoncker et Lukasz Teodorczyk. Au lendemain de la fermeture du marché, contrairement à son habitude, le manager ne s'est pas montré à Neerpede. Et vendredi non plus.

...