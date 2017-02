Les équipes belges écrivent l'histoire en Europa League

L'exploit de la soirée est revenu aux Gantois qui ont arraché dans le célèbre stade de Wembley un partage 2-2 avec Tottenham Hotspur des Diables Rouges Jan Vertonghen, Mousa Dembélé et Toby Alderweireld qui ont joué à dix après l'exclusion de Dele Alli à la 40e minute. Ce résultat était suffisant après leur victoire la semaine précédente à la Ghelamco Arena.

Genk, fort de son partage 2-2 à l'aller en Roumanie, a assuré l'essentiel en gagnant 1-0 aux dépens des champions de Roumanie d'Astra Giurgiu. Les Limbourgeois rejoignent pour la première fois de leur histoire un 1/8e de finale. Un coup franc de son capitaine Alejandro Pozuelo a libéré les Genkois après la pause.

Le plus chanceux fut sans conteste Anderlecht. Dominé pendant 90 minutes et virtuellement éliminé après 82 minutes et le 3-0 au marquoir en faveur du Zenit Saint-Pétersbourg, le club anderlechtois a sauvé son 400e match européen en trouvant le chemin des filets dans les ultimes instants du temps réglementaire. Un assist de la tête du défenseur Bram Nuytinck, monté au jeu pour occuper le poste de centre-avant, à destination d'Isaac Thelin a permis au Suédois de marquer son premier but anderlechtois (3-1) qui restera dans les annales du club. Le RSCA a ainsi pu confirmer les statistiques de l'UEFA qui accordaient 83% de chances de qualification pour une équipe qui s'impose 2-0 à domicile au match aller.

En 2009-2010, Anderlecht et le Standard figuraient en huitièmes de finale. Anderlecht chuta contre Hambourg qui sorti ensuite le Standard en 1/4 de finale.

Les clubs belges ont déjà récolté 9.500 points cette saison au coefficient de l'UEFA. La Belgique conserve sa 9e place mais se rapproche de l'Ukraine qui a perdu son dernier représentant avec l'élimination du Shakhtar Donetsk. ce classement lui permet de disposer d'une place directe pour la phase de groupes de la Ligue des champions.

Le tirage au sort se déroulera ce vendredi 24 février à 13h00 à Nyon, en Suisse, au siège de l'UEFA.