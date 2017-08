Les Diables Rouges sélectionnés pour les matches contre Gibraltar et en Grèce

Hazard a été victime d'une fracture à la cheville droite en juin lors de la préparation en vue de l'amical contre la Tchéquie (victoire 2-1) et le match de qualification pour le Mondial en Estonie (0-2). Entre-temps, Hazard a repris l'entraînement à Chelsea, mais n'a pas encore disputé une rencontre officielle. Le coach des Blues, Antonio Conte, n'a pas très envie de lui accorder son bon de sortie. Hazard débarquera à Tubize début de semaine prochaine et il sera décidé à ce moment-là s'il jouera ou pas les deux rencontres. Jordan Lukaku, Steven Defour et Mousa Dembélé font également leur retour en sélection.

Nainggolan est à nouveau le grand absent de la sélection. C'est la première fois depuis longtemps que le milieu de l'AS Rome n'a plus été écarté. Début juin en Estonie, Ninja était resté sur le banc alors qu'il avait joué la seconde mi-temps contre la Tchéquie. Selon Het Nieuwsblad, Nainggolan aurait décidé de ne plus se mettre à la disposition de l'équipe nationale, mais ce n'est jusqu'à présent pas confirmé. A VTM Nieuws, il a personnellement démenti explicitement la rumeur. L'Union belge (URBSFA) a annoncé à l'Agence Belga "qu'elle n'était pas au courant".

Après six matches, la Belgique est en tête du groupe H avec 16 points, quatre de plus que la Grèce et cinq que la Bosnie-Herzegovine. Avec un 8 sur 12 lors des quatre dernières rencontres, les Diables sont certains de terminer premiers du groupe et d'être qualifiés d'office pour le Mondial en Russie. La Belgique terminera sa campagne par un déplacement en Bosnie (7 octobre à Zenica) et la venue de Chypre au Stade Roi Baudouin (10 octobre). Comme en principe ils vont prendre les six points contre Gibraltar et Chypre, les Diables doivent en arracher deux contre la Grèce et la Bosnie. En cas d'égalité, c'est la différence de buts qui prime et la Belgique en est à +22 alors que la Grèce en est à +7 et la Bosnie à +8.

. Gardiens (4): Koen Casteels (Wolfsburg/All), Thibaut Courtois (Chelsea/Ang), Simon Mignolet (Liverpool/Ang), Matz Sels (Anderlecht)

. Défenseurs (7): Toby Alderweireld (Tottenham/Ang), Laurent Ciman (Montréal Impact/Can), Vincent Kompany (Manchester City/Ang), Jordan Lukaku (Lazio Roma/Ita), Thomas Meunier (PSG/Fra), Thomas Vermaelen (FC Barcelone/Esp), Jan Vertonghen (Tottenham Hotspur/Ang)

. Milieux de terrain (10): Yannick Carrasco (Atlético Madrid/Esp), Nacer Chadli (West Bromwich/Ang), Kevin De Bruyne (Manchester City/Ang), Steven Defour (Burnley/Ang), Mousa Dembélé (Tottenham/Ang), Leander Dendoncker (Anderlecht), Marouane Fellaini (Manchester United/Ang), Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach/All), Youri Tielemans (AS Monaco/Fra), Axel Witsel (Tianjin Quanjian/Chn)

. Attaquants (7): Michy Batshuayi (Chelsea/Ang), Christian Benteke (Crystal Palace/Ang), Eden Hazard (Chelsea/Ang), Romelu Lukaku (Manchester United/Ang), Dries Mertens (Naples/Ita), Kevin Mirallas (Everton/Ang), Divock Origi (Liverpool/Ang).