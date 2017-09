Les Diables Rouges n'iront pas jouer en Asie au mois de novembre

L'idée de rencontrer les 9 et 14 novembre le Japon et la Corée du Sud, remontait au début de l'année 2017. Mais le Japon prévoit à cette période une tournée en Europe et la Corée du Sud ne semble pas une option avec l'actuelle tension avec la Corée du Nord. Il a alors été question de rencontres face à la Chine et l'Inde.

Selon HLN, les internationaux n'étaient pas favorables à un long déplacement en Asie du Sud-Est dans une période de la saison très chargée avec leurs clubs. Deux rencontres ont dès lors été programmées en Belgique les 9 et 14 novembre. Le Japon et le Mexique, également qualifiés pour le Mondial 2018, auraient conclu un accord avec l'Union belge.

"Nous communiquerons à ce sujet dans le courant de la semaine en accord avec tous les partenaires concernés", a répondu à Belga Stefan Van Loock, le porte-parole de l'URBSFA. Il a ajouté que des rencontres amicales contre le Japon et le Mexique constituaient "une bonne possibilité."

La Belgique joue au mois d'octobre ses deux dernières rencontres de qualification du Mondial 2018 en Bosnie-Herzégovine (7 octobre) et à domicile face à Chypre (10 octobre).