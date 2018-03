Les Diables Rouges joueront pour la première fois en jaune

La Belgique disposera ainsi d'un équipement complet aux couleurs du drapeau national avec un maillot rouge pour les matches à domicile et les trainings noirs. Les numéros seront en noir sur le maillot jaune, avec des lignes noir-jaune-rouge sur le dessus des épaules, rappelant le maillot de gardien de l'équipe belge lors de l'Euro 1984 en France porté par Jean-Marie Pfaff. Le short est noir. "Le graphisme du maillot ainsi que son col rond apportent une touche moderne qui vient contrebalancer ce côté rétro. Les noms et les numéros seront imprimés en noir. Le short, noir lui aussi, arborera des rayures latérales qui achèveront le drapeau tricolore. Idem pour les chaussettes jaunes, agrémentées de lignes rouges et noires", précise le communiqué. C'est la seconde tenue des Diables Rouges pour la Coupe du monde en Russie du 14 juin au 15 juillet.