Les Diables Rouges conservent la 7e place du classement FIFA

Le Brésil, première nation à s'être qualifiée sur le terrain pour le Mondial 2018 en Russie, reste accroché à la 1e place. Il possède 1.715 points et devance l'Argentine (1.626). L'Allemagne, championne du monde, est troisième (1.511). Suivent ensuite dans l'ordre le Chili (1.422), la Colombie (1.366), la France (1.322) et la Belgique (1.292). Le Portugal, champion d'Europe, occupe le 8e rang (1.267) devant la Suisse (1.263) et l'Espagne (1.198) qui est rejointe à cette 10e place par la Pologne (+1).

La Belgique n'a joué aucune rencontre depuis le précédent classement publié le 4 mai. Les Diables Rouges disputent deux matchs ces prochains jours: le lundi 5 juin, un amical contre la Tchéquie à Bruxelles, et le vendredi 9 juin, leur 6e match de qualification du Mondial-2018 en Estonie.

La Belgique est en tête du groupe H avec 13 points devant la Grèce (11), la Bosnie-Herzégovine (10), Chypre (4), Estonie (4) et Gibraltar (0).

La Bosnie est la mieux classée à la FIFA parmi les adversaires des Belges dans le groupe H, à la 29e place. Elle précède la Grèce (40e, -1), Chypre (91e, +5), l'Estonie (98e, +2) et Gibraltar (206e).

Le prochain classement FIFA sera publié le jeudi 6 juillet.