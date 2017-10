Les Diables Rouges commencent la préparation des deux dernières rencontres qualificatives

Vingt-sept joueurs sont attendus à Tubize, mais ils seront sans doute moins à fouler la pelouse du Belgian Football Center. L'entraîneur de Manchester City Pep Guardiola a en effet annoncé que Vincent Kompany n'effectuera qu'un aller-retour en Belgique, le temps de se faire examiner par les médecins de la sélection. Kompany n'a plus joué depuis qu'il a reçu un coup au mollet contre Gibraltar, fin août.

Comme lors du dernier rassemblement, les discussions entre supporters - le premier entraînement est ouvert au public - et en salle de presse risquent de tourner autour de Radja Nainggolan. Le sélectionneur Roberto Martinez a une nouvelle fois décidé de se passer du 'Ninja' de l'AS Roma. Une "décision purement footballistique", a justifié Martinez vendredi en conférence de presse. Le sélectionneur espagnol estime que "d'autres joueurs performent mieux à sa place en équipe nationale" et fait le choix de la "continuité" par rapport aux dernières rencontres alors que la campagne qualificative touche à sa fin.

En conférence de presse, Martinez avait exprimé des inquiétudes concernant deux autres joueurs, Marouane Fellaini et Nacer Chadli. Le premier a pleinement rassuré samedi. Touché à la cheville une semaine plus tôt contre Southampton, il a joué tout le match et marqué deux buts contre Crystal Palace. Chadli, lui, est resté sur le banc de West Bromwich Albion samedi, après avoir joué avec la réserve lundi passé. Le polyvalent joueur de WBA a manqué le début de saison en raison d'une blessure musculaire.

Le sélectionneur peut se réjouir de la forme affichée par certains de ses cadres au cours du week-end: Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku et Dries Mertens ont tous les trois marqué.

La Belgique est déjà qualifiée pour le Mondial. L'enjeu de ces deux rencontres est de figurer parmi les têtes de série du tirage au sort de la Coupe du monde, prévu le 1er décembre à Moscou. Pour cela, les Diables Rouges doivent être l'une des sept équipes qualifiées les mieux classées au classement FIFA, la Russie étant assurée d'être dans le pot 1 en tant que pays organisateur. Actuellement, la Belgique pointe en cinquième position.