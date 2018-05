Les années Happel: "Un 4-2-4 pur contre la Juventus. Happel osait!"

C'est l'histoire d'un petit club belge qui est subitement devenu un des meilleurs d'Europe, à la fin des années '70. C'est le récit de légendaires soirées de football, d'intense euphorie et d'un incroyable esprit d'équipe, mais aussi de grandes déceptions et de tragédies humaines. Ce temps ne reviendra sans doute jamais plus mais il reste ancré dans les mémoires de tous les supporters du Club. Car demandez-le à tous ceux qui sont assez âgés pour avoir connu les années Happel : c'était une fameuse époque !

