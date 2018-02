Les 10 infos qui font le tour des pelouses

1. Le compte est bon

5.000 euros d'amende requis et le risque d'une tribune fermée : le Club Bruges joue gros après les cris de singe de ses pseudo-supporters destinés à Francis N'Ganga et Paul-José Mpoku. Si VincentMannaert veut poser un geste fort, il peut toujours imiter ce fan Blauw en Zwart, condamné en appel à 4.732,67 euros d'amende pour des faits de violence (qu'il conteste) lors d'un derby face au Cercle en 2014. Pour protester contre sa sanction, inique selon lui, le joyeux drille s'est présenté devant l'huissier avec la somme dite... en pièces de 1, 2 et 5 centimes réparties en 3 seaux, soit 20 kg de menue monnaie ! " À sanction grotesque, réponse grotesque ", a justifié le gus. " Je me suis fourni dans 3 banques différentes pour obtenir le compte juste, l'huissier n'a même pas compté toutes les pièces pour vérifier, donc si j'avais su... " Un bon tuyau pour Mannaert quand il devra régler ?

...