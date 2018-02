Les 10 infos qui font le tour des pelouses

1. Chef, un p'tit verre...

À l'AS Fontainoise (P2 Hainaut), on ne se contente pas de shooter dans le ballon, on y souffle aussi : le duo de coaches vient d'être viré pour avoir fait passer... un alcootest à son vestiaire avant le derby à Beaumont. " Plusieurs joueurs s'étaient vantés d'avoir joué ivres les semaines avant ", explique l'ex-T1 Quentin Archeambeau : " Je voulais éviter un accident sur le terrain... et nous restions sur une série de 9 points sur 27 après le gain de la 1e tranche. " Le Président a pris le parti de ses joueurs : " Nous ne sommes pas en D1, nous avons tous déjà joué après être sortis jusqu'à 6 h du mat... " En attendant, le coach déchu est ouvert à toute proposition : " En 7 ans de coaching, j'ai décroché 6 fois le tour final ", dit l'éconduit. Dimanche, le duel Fontaine-JS Turque a été remis par la météo. Dommage : la brigade voulait-elle descendre sur les lieux ?

...