Les 10 infos qu'il ne fallait pas louper

1. Ballon crevé

Qu'ont en commun Ronaldinho et Walter Baseggio ? Pas l' Elastico, ni le tour de taille. Encore moins les dents de lapin. Mais bien une subite flamme politique. Le même jour, à 9.145 km de distance, le Brésilien et le Clabecquois ont annoncé leur entrée en politique : Ronaldinho sera candidat au Sénat brésilien, comme Romario et Bebeto avant lui, tandis que Baseggio poussera la liste PS du maïeur de Tubize aux communales d'octobre. " Pas par ambition personnelle, juste pour aider les gens que j'apprécie ", explique le consultant RTL Sport... qui espère sans doute que sa force de frappe dans l'isoloir approchera celle qui avait un jour fait éclater un ballon lors d'un Anderlecht-La Louvière. Et qui sait, peut-être un jour sélectionneur des Diables ? Au départ de son baquet comme Sénateur, l'ex-analyste Marc Wilmots avait aussi trouvé la voie de la banquette tricolore.

