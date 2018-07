Leko: "Ce n'est pas un titre, mais cela reste un trophée"

"Le match de dimanche est certainement important. Bien sûr, ce n'est pas un titre, mais c'est quand même un trophée. C'est très intéressant parce que nous jouons contre le Standard, la meilleure équipe de la saison dernière en Playoffs 1."

"Nous voulons absolument gagner avec un bon football. Nous verrons où nous en sommes."

Les champions ne pourront pas compter sur Brandon Mechele et Marvellous Nakamba, tous deux blessés. "Ils travaillent individuellement sur une base quotidienne pour revenir le plus rapidement possible. Ce sont des joueurs très importants, mais leur absence signifie aussi qu'il y a des opportunités pour d'autres garçons."

Mercredi, lors du match d'entraînement contre le FC Malines, Emmanuel Dennis s'est blessé à la cheville. La durée de l'indisponibilité du Nigérian n'est pas encore établie. "Malheureusement, un terrain synthétique est toujours dangereux. Espérons qu'il ne nous manquera pas trop longtemps et que nous verrons le Dennis des deux premiers mois de la saison dernière."

En raison des blessures, certains nouveaux venus vont apparaître au coup d'envoi. Ivan Leko n'a pas encore dévoilé ses plans. "Hier à Malines, ce n'était pas du tout une équipe A ou B. Je n'y crois pas non plus. Je pars de seize ou dix-sept titulaires, qui jouent en fonction de leur forme, par exemple. La saison dernière, seuls Vormer et Mechele ont toujours été titulaires."

Face au Standard, Leko va rencontrer Michel Preud'homme, son prédécesseur chez les "Blauwzwart". Les entraîneurs se sont rencontrés la saison dernière au Club Bruges de temps en temps. "C'était toujours intéressant de parler de football avec lui. J'ai beaucoup de respect pour Michel. C'est un très bon entraîneur et un vrai gagnant. Il est trop tôt pour parler d'une confrontation au sommet. En Belgique, le plus important n'arrive qu'à partir du 20 mars."

Le coach Club Bruges n'a pas vraiment parlé des dossiers de transfert en attente. "Mon opinion personnelle est que la fenêtre de transfert devrait prendre fin plus tôt, comme c'est le cas actuellement en Angleterre. J'espère que ce sera également le cas en Belgique l'année prochaine. Il doit se terminer avant le premier match officiel, afin que tout le monde puisse se concentrer sur le football."