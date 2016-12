Le White Star Bruxelles (D1 Amateur) autorisé à rejouer

Le White Star avait été suspendu par le Comité Excécutif de l'Union Belge la semaine dernière, parce qu'il n'avait pas apuré sa dette de six mille euros de frais de déplacement à son ancien joueur Leandro Zorbo. Le club molenbekois a toutefois apporté lundi la preuve que ce paiement a été effectué, et la suspension a donc été levée le lendemain

Mais entre-temps le manager du WS John Bico, de retour au Stade Machtens après un court et peu fructueux passage à l'Antwerp (D1B), a fustigé l'Union Belge lundi au cours d'une conférence de presse, accusant cette dernière de cibler le White Star depuis quatre ans.

"Cette lamentable histoire n'en est que la plus parfaite illustration", a-t-il dit. "Notre club est un peu différent des autres, et on veut nous le faire payer."

Dans la foulée l'homme fort du WS a exigé "des excuses" de l'Union Belge, et a même menacé de ne pas reprendre la compétition en janvier, si le forfait infligé au club le week-end passé contre Audenaerde n'était pas annulé.

L'Union Belge avait prévenu le White Star d'une éventuelle sanction le 2 novembre.

Le comité exécutif avait ensuite décidé le 1er décembre qu'une suspension serait infligée si le club ne se mettait pas en règle financièrement, et a activé cette menace vendredi passé.

Le White Star est 14e sur 16 de la D1 Amateur avec 15 points après 16 journées. Prochain match à Deinze le 14 janvier.