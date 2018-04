Le temps des actes, plus des paroles est venu pour les Buffalos

Après un six sur six contre Anderlecht et le Club Bruges, le moteur de Gand cale. Il n'a pris qu'un point sur neuf face au Standard, à Genk et à Charleroi. Le bilan des Buffalos à mi-parcours ? " Il faudra faire bingo à domicile contre le Standard. "