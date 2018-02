Le Standard s'impose sur le fil face à Mouscron

Sur la première occasion de la partie, le Standard ouvrait la marque. A la réception d'un coup franc de Razvan Marin, Giorgos Koutroubis déviait le ballon sur le poteau. Christian Luyindama suivait le rebond et donnait l'avance aux Liégeois de la tête. (1-0, 9e). Mouscron rivalisait d'efficacité quelques minutes plus tard. Taiwo Awoniyi (1-1, 19e) partait sur le flanc et prenait de vitesse Christian Luyindama et Giorgos Koutroubis avant de crucifier Guillermo Ochoa d'un tir placé. Peu de temps avant la demi-heure de jeu, Renaud Emond (29e) se retrouvait seul face à Olivier Werner mais se heurtait au portier mouscronnois. Le buteur mouscronnois Taiwo Awoniyi héritait de la dernière occasion de la première période mais buttait sur Guillermo Ochoa.

En seconde période, le Standard reprenait rapidement l'avantage grâce à un centre dévié de Sébastien Pocognoli (2-1, 47e). Razvan Marin était tout proche de donner une avance de deux buts aux Liégeois mais son coup franc était dévié de justesse par Olivier Werner (63e). Deux minutes plus tard, Mouscron rétablissait l'égalité grâce à un tir placé de Dorin Rotariu (2-2, 65e). Alors que le Standard poussait pour marquer le troisième but, Christian Luyindama retenait fautivement Taiwo Awoniyi qui partait vers le but et écopait de sa deuxième carte jaune de la partie (73e). Réduits à dix, les Liégeois allaient encaisser un nouveau but dans la foulée via le remuant Taiwo Awoniyi (2-3, 76e). Le joueur prêté par Liverpool fut dans tous les bons coups ce dimanche. Alors que l'on se dirigait vers une défaite liégeoise, Mehdi Carcela se retrouvait seul sur un coup franc et placait une reprise de volée au fond du but (3-3, 87e). Deux minutes plus tard, Duje Cop offrait une victoire inespérée aux Liegeois d'un tir placé dans le rectangle (4-3, 89e). Dans le temps additionnel, Omar Govea était exclu pour un deuxième carton jaune (90e).

Au classement, le Standard se rapproche à un point du top 6 et pointe à la huitième place (36 points). Mouscron reste douzième (29 points).