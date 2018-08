Le Standard s'en sort in extremis

Dès les premières secondes, les Liégeois mettaient la pression sur le but trudonnaire et étaient rapidement récompensés. Collins Fai était à la retombée d'une frappe de Carcela et trouvait un trou de souris pour tromper Steppe (7e). Les Rouches n'étaient pas en reste et Emond pensait donner deux buts d'avance au Standard mais son but était annulé pour une position de hors-jeu (11e).

Alors qu'ils avaient le match en main, les Liégeois étaient rejoints au score suite à une erreur de Guillermo Ochoa. Le portier du Standard relançait sur le pied de Bezus qui égalisait (17e). La suite de la première période était plus équilibrée mais c'est le Standard qui se créait les plus belles occasions sur phase arrêtées via Laifis ou Luyindama. Après la pause, les Liégeois partaient à l'assaut du but trudonnaire mais manquaient d'inspiration dans le dernier geste.

Emond en sauveur

Carcela ne passait pas loin du 2-1 suite à une mésentente dans la défense du STVV mais son envoi heurtait le montant (57e). Saint-Trond ne se contentait pas de défendre et amenait également le danger devant le but d'Ochoa. Une prise d'initiative qui souriait aux Limbourgeois puisque Boli mettait son équipe aux commandes (69e). Dos au mur, le Standard parvenait à égaliser à dix minutes du terme sur un tête puissante de Luyindama (80e). Les Rouches pressaient pour prendre les trois points et pensait recevoir un penalty pour une faute sur Orlando Sa mais l'arbitre Lambrechts ne l'accordait pas après avoir consulté l'assistance vidéo. Finalement,

Renaud Emond profitait d'un contre favorable de Marin pour offrir trois points au Standard (90e+4). Le Standard prend provisoirement la 2e place avec 11 points, à une longueur du leader Anderlecht, qui se rend dimanche à Bruges. Le FC Bruges et Genk, qui reçoit Waasland-Beveren dimanche soir, suivent avec 10 unités.