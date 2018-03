Le Standard, revenu de nulle part, et Genk vont en play-offs 1

Eupen, victorieux 4 à 0 contre Mouscron, avec un triplé de Toyokawa dans le dernier quart d'heure, a réussi un solide exploit alors que le FC Malines s'imposait dans le même temps face à Waasland-Beveren (2-0). Mais ce sont bien les Malinois qui sont relégués à la différence de buts.

Derrière un quatuor déjà qualifié - Club Bruges, Anderlecht, Charleroi et La Gantoise - des quatre clubs concernés encore par un ticket pour le top 6, c'est Courtrai et l'Antwerp qui sont reversés en playoffs 2 et manquent le bon wagon.

Si c'est plus compréhensible pour les Anversois, battu 2-1 à Anderlecht (à dix après 3 minutes suite à l'exclusion de Dendoncker puis à neuf après la carte rouge de Trebel à la 81e) dimanche, si l'on considère que le matricule numéro 1 est promu, Courtrai est la grande victime de la journée, malgré une victoire face à Charleroi (2-0), déjà qualifié.

Le Standard en a vu lui de toutes les couleurs. Menés 2 à 0 à la pause à la Côte, les Rouches ont renversé la vapeur en seconde période avec l'entrée au jeu de Carcela pour s'imposer 2-3 à Ostende et retrouver les playoffs 1 après deux ans d'absence.

Genk est aussi parmi les heureux à l'issue de la 30e et dernière journée de la Jupiler Pro League. Les troupes de Philippe Clément, invaincues depuis 7 matches, ont cependant perdu contre La Gantoise (1-2), déjà qualifiée, mais joueront avec les meilleurs.

Dans le bas du classement, la journée a été folle aussi. Le FC Malines pensait avoir fait le plus dur en s'imposant face à Waasland-Beveren (2-0). Le KV s'était rassuré en deuxième période grâce à des buts de Mera (49e) et Bandé (57e) alors qu'Eupen était contraint encore au partage, à ce moment là du match, face à Mouscron.

Eupen devait inscrire 3 buts pour se maintenir. Toyokawa (73), Garcia (76), et Toyokawa par deux fois encore (80 et 89) ont réussi l'exploit pour assurer le sauvetage des Germanophones, repris en cours de saison par Claude Makelele. C'est donc bien Malines qui descend à l'étage inférieur.

Dans deux rencontres présentant moins d'intérêt mathématique, Lokeren a été battu par Zulte Waregem (0-2) alors que le leader Brugois s'imposait à Saint-Trond (0-1).

Samedi, le Cercle Bruges avait remporté la finale retour de Proximus League face à Beerschot Wilrijk après avoir perdu l'aller 1-0. Les Brugeois de Frank Vercauteren assurent ainsi leur promotion au sein de l'élite, trois ans après l'avoir quittée.