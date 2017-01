Le Standard refuse 2 millions pour Cissé

Au moment d'ouvrir son mercato hivernal, le board des Rouches sait qu'il va encore une fois au devant de grandes manoeuvres. Bruno Venanzi, Olivier Renard et Daniel Van Buyten, avec l'entremise toujours plus insistante de Christophe Henrotay, se mettent naturellement en quête de plusieurs profils. Il s'agit avant tout de prévenir d'éventuels mouvements vers la sortie, synonymes si possible de belles plus-values, voire de soulagement dans certains cas, et de garder leur équipe compétitive dans la course aux PO1.

Les profils recherchés ? Un arrière gauche, un milieu défensif, un relayeur et un numéro 10. Le premier est rapidement trouvé. Le 21 décembre dernier, pour la réception de Lokeren (1-1), il s'installe même en tribunes à Sclessin. Filip Mladenovic, Serbe de 25 ans, est la nouvelle tête du Standard. L'homme, remplaçant numérique d'un Darwin Andrade suspendu, est à court de rythme mais peut constituer une belle promesse sur le long terme. Problème : le club qu'il vient de rejoindre est huitième et doit performer de suite.

Pas de quoi passer l'hiver au chaud donc. Pour le reste, la perte du brassard d'Adrien Trebel au profit d'Alexander Scholz a accéléré le transfert sortant du Français, dans l'air du temps depuis plusieurs mois. Mais peu auraient été prêts à parier que l'ancien Nantais pousserait la rupture jusqu'à signer chez l'ennemi mauve. Il y a aussi le cas Ishak Belfodil, transfert que l'on pensait acté la semaine dernière mais qui connaît des complications vu le grand nombre d'intermédiaires qui tentent de s'immiscer dans le dossier.

Belfodil n'est pas le seul à rêver des verts pâturages made in England. Revenu cet été au bercail suite à un exode malinois de deux longs exercices, Ibrahima Cissé pourrait déjà quitter les siens. Oui, six petits mois après son retour et dix minces apparitions en championnat, dont six dans la peau d'un titulaire. Il faut dire que le Belgo-Guinéen intéresse fortement Fulham et considère clairement un transfuge chez les Cottagers comme un pas en avant. Les Londoniens, qui comptent déjà Dennis Odoi et Neskeens Kebano dans leurs rangs, ont ainsi proposé plus de deux millions pour acquérir Cissé.

Une offre refusée par le directoire rouche, pas non plus fermé à la discussion. D'autant que le nom de son médian a été soufflé chez plusieurs écuries ambitieuses du Championship,ainsi qu'une autre à l'étage supérieur. Mais contrairement à ce qui a pu être annoncé, la Roma n'a pas d'intérêt particulier pour le joueur. Ce dernier, qui apprécie aussi les contrées allemandes, fêtera ses 23 printemps le 28 janvier prochain. Au Standard, l'ambiance au sein du groupe est plutôt sinistre. Ils sont plusieurs à avoir des envies d'ailleurs et non des moindres, à l'image d'Edmilson Junior. Un merctao hivernal plutôt pesant donc d'autant que les bonnes nouvelles de 2017 se font attendre.

Par Nicolas Taiana