Le Standard profite d'une erreur de Van Crombrugge pour arracher un point à Eupen

Le Standard a rapidement pris le jeu à son compte en ouvrant la marque dès la 3e minute de jeu grâce à une tête placée de Belfodil (3e, 0-1). Dans la foulée, les Germanophones ont réagi via une frappe sur le poteau de Lazare (7e) et un face à face manqué de Sylla avec Jean-François Gillet (10e). Sans se laisser décontenancer, les Rouches ont touché la transversale adverse sur une frappe puissante d'Orlando Sa (33e). Au retour des vestiaires, les Pandas ont recollé au score grâce au but contre son camp de Laifis, provoqué par le tir de Lazare (55e, 1-1). Un peu plus de dix minutes plus tard, Mohamed Sylla, très bien trouvé par Siebe Blondelle, a donné l'avance aux siens en crucifiant Gillet en un contre un (66e, 2-1). A la 69e, Diawandou Diagne est tout proche de faire le break mais le défenseur central a vu son tir heurter la transversale liégeoise. En toute fin de rencontre, le Standard va parvenir à accrocher le point du partage à la suite d'une erreur d'appréciation du portier germanophone Van Crombrugge qui a profité à Ishak Belfodil (89e, 2-2).

Un nul qui ne fait pas les affaires du Standard, neuvième du classement avec 32 points et à la recherche d'une victoire en championnat depuis cinq rencontres consécutives. De son côté, Eupen est 13e avec 21 points, soit six de plus que la lanterne rouge mouscronnoise.