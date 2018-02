Le Standard poursuit sur sa lancée et va s'imposer à Lokeren

Renaud Emond, en grande forme, a ouvert le score en faveur des Rouches à la 41e. Duje Cop s'est chargé de faire 0-2 sur penalty à la 84e avant que Razvan Marin ne profite de l'infériorité numérique adverse pour faire 0-3 à la 89e. Le Standard est provisoirement 7e et compte 33 points comme Waasland-Beveren, sixième.

En confiance, le Standard a tout de suite pris les choses en main dans cette rencontre. Les troupes de Sa Pinto ont dominé la première demi-heure de jeu mais Sa (15e), Edmilson (20e et 26e) et Mpoku (24e et 28e) ne sont pas parvenus à transformer en but les nombreuses occasions créées par les Liégeois.

Lokeren, qui a tenté de se montrer sur phase arrêtée, a résisté encore quelques minutes et a pu éviter la sanction sur les tentatives de Cavanda (33e) et Mpoku (38e) mais n'a rien su faire face à l'homme en forme du moment : Renaud Emond. Auteur d'un triplé face à Bruges, l'attaquant liégeois a trouvé la faille juste avant la mi-temps en plaçant le ballon au fond des filets après une première tentative sur le poteau (41e).

En deuxième période, le Standard a quelque peu ralenti mais s'est tout de même créé les meilleures occasions. Emond a une nouvelle fois buté sur Verhulst (64e) avant que Duje Cop ne provoque et transforme un penalty pour rassurer les siens (83e).

La nouvelle recrue Carcela, monté au jeu à la place de Mpoku à la 66e, a ensuite profité de l'infériorité numérique de Lokeren suite à l'exclusion de Terki (deux jaunes) pour glisser une passe décisive à Marin, à peine entré et auteur d'une frappe croisée du gauche parfaite (89e). Le deuxième but de la soirée refusé dans les arrêts de jeu à Orlando Sa ne gâchera pas la fête des Liégeois qui, avec 33 points, mettent la pression sur ses concurrents dans la course aux playoffs 1. Lokeren, 27 points, est 13e.