Le Standard peut dire adieu aux play-offs 1

Le Standard est 9e avec 38 points et Malines 6e avec 45 unités. Il ne reste plus que 6 points à gagner. Le Standard disputera pour la seconde saison consécutive les play-offs 2 avec encore un petit espoir de se qualifier en ordre utile pour jouer la saison prochaine sur la scène européenne.

Au cours d'une première mi-temps fermée, les Standardmen ont réussi à trouver la faille sur un coup franc joliment brossé par le pied gauche de son défenseur Kosanovic (1-0, 40e).

Le Standard ne conserva pas longtemps son avantage. Plusieurs hésitations défensives de suite ont permis aux Malinois de trouver la faille par Rits juste avant de regagner les vestiaires (1-1, 45e).

La montée au jeu de Legear donna davantage de vitesse aux actions liégeoises sur le flanc gauche. C'est cependant Malines qui prit les commandes au marquoir sur un nouveau but de Rits, aidé involontairement par une déviation préalable de Dossevi (1-2, 49e).

Loin de baisser les bras, les Rouches repartaient à l'assaut et sur un service de Belfodil, Orlando Sa égalisait via son 14e but de la saison (2-2, 55e) avant de quitter le terrain un quart d'heure plus tard touché à la cheville.

Malines aurait même pu gagner mais l'essai de Rits échoua sur la transversale de Gillet qui avait bien gêné le poison malinois (77e).

La 28e journée de la Pro League s'achèvera par les rencontres Anderlecht-Genk (18h00) et Gantoise-Mouscron (20h00).