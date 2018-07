Le Standard officialise le retour d'Orlando Sa

L'attaquant portugais avait annoncé en février rejoindre le club chinois d'Henan Jianye, son nouvel employeur ayant fait monter les enchères jusqu'à 8 millions d'euros, selon divers médias.

Après quelques mois, il va cependant revenir en bord de Meuse, où il était un précieux et prolifique élément de l'attaque, ayant marqué 30 buts en 62 matches chez les Rouches.

"Je sens que je rentre à la maison et c'est un bon sentiment", commente le joueur de 30 ans. "J'ai hâte de revoir tous mes amis de Liège, mes coéquipiers et nos fervents supporters. Je remercie spécialement Henan Jianye pour avoir compris mes raisons et ma volonté", ajoute-t-il sans apporter davantage de précisions.

Le Standard n'annonce pas la durée pour laquelle l'attaquant s'est engagé ni les conditions de ce retour.