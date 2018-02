Le Standard lance son sprint final dans la course au top 6

Vendredi (20h30), la journée débutera par la rencontre entre l'Antwerp et Waasland-Beveren, deux équipes en forme. Le Great Old (5e, 37 pts) est toujours bien accroché à sa 5e place alors que les 'Lions' sont toujours en course pour les POI.

Samedi à 20h, Eupen (15e) recevra La Gantoise (4e) avec l'objectif d'engranger des points dans la lutte pour le maintien. La tâche s'annonce compliquée face à des 'Buffalos' vainqueurs du Club de Bruges (2-0) le weekend dernier. Dans le même temps, Saint-Trond (6e) accueillera Courtrai (9e) alors que Mouscron (11e) recevra Genk (7e).

Anderlecht, deuxième mais qui reste sur deux partages, voudra redresser la barre contre Malines, dernier au classement, dimanche (14h30) au Parc Astrid. Plus tard dans la journée, les deux premiers de la classe se défieront au Jan Breydel. En effet, le Club de Bruges, solide leader mais qui reste sur deux défaites, une en championnat et une autre en Coupe, aura à coeur de se remettre sur de bons rails. Charleroi connait aussi une légère baisse de régime. Battus à Eupen en milieu de semaine dernière, les 'Zèbres' de Felice Mazzu ont partagé l'enjeu contre l'Antwerp lors de la journée précédente.

La journée se ponctuera dimanche (20h) par le duel entre Zulte Waregem (12e) et Ostende (14e), deux formations qui avaient fait d'une participation aux playoffs un objectif en début de saison mais qui sont loin de pouvoir y prétendre à l'heure actuelle.