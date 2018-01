Le Standard et Anderlecht se quittent dos à dos après une rencontre riche en buts

Le match n'aura pas eu besoin de round d'observation. En effet, un coup de coin dévié au premier poteau trouve Orlando Sa qui ouvre la marque (1-0, 6e) pour les Liégeois, bien rentrés dans leur rencontre. Les Mauves égalisent sur un très beau mouvement collectif. Sven Kums trouve Dennis Appiah sur son flanc. D'un centre à ras de terre, Appiah sert Sofiane Hanni qui égalise de près (1-1, 14e). Après une occasion pour Renaud Emond, le Standard va reprendre les commandes grâce à une retournée de Christian Luyindama, une nouvelle fois sur corner (2-1, 24e). Très réaliste, le RSCA a marqué à deux reprises en fin de période, chaque fois grâce à Hanni. D'abord sur une passe lumineuse de Kenneth Saief en profondeur (2-2, 41e), profitant ensuite d'une sortie tardive de Guillermo Ochoa (2-3, 44e).

Le Standard, pas récompensé par la qualité de son jeu en première mi-temps, a continué sa domination en seconde période. Après deux nouvelles occasions pour Emond (48e et 54e) et un but du nouveau venu Gojko Cimirot refusé pour une position de hors-jeu de Duje Cop gênant Matz Sels, le Standard a recollé au score. A la suite d'un corner, Razvan Marin a offert à Luyindama son second but de la soirée (3-3, 63e). Le Standard aurait pu tout perdre à la 86e lorsque Silvere Ganvoula, seul au petit rectangle, a vu sa tête arrêtée par Ochoa.

Anderlecht, chirurgical à la finition, reste troisième au classement avec 45 points, une longueur derrière Charleroi. Le Standard, qui passe provisoirement à la 10e place, a encore trois points de retard sur Saint-Trond, 6e.

Plus tôt dans la journée, La Gantoise a pris la mesure du Club de Bruges (2-0), infligeant une 3e défaite au leader en championnat. La rencontre entre Ostende et Lokeren viendra ponctuer cette 24e journée.