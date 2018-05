Le Standard et Anderlecht bataillent pour la 2e place des PO1

En playoffs II, il n'y a plus de suspense, Zulte Waregem et Lokeren sont déjà assurés de finir premiers de leurs groupes et de s'affronter en finale des POII.

Le Standard semble être le mieux placé pour terminer deuxième. Les Liégeois comptent 42 points avant d'entamer la dernière journée de Pro League, soit deux de plus que leurs rivaux d'Anderlecht. Pour leur dernier duel, les Rouches se rendent à Charleroi pour un dernier derby wallon, alors que les Mauves reçoivent Genk. Le Standard n'a besoin que d'un point pour décrocher le titre de vice-champion de Belgique. Anderlecht doit donc espérer un faux pas des Rouches pour décrocher son ticket pour les qualifications de Ligue des champions.

Le suspense est également total pour la quatrième place, qui offre le dernier ticket pour l'Europe. La Gantoise est actuellement quatrième avec 36 points, alors que Genk accuse un point de retard à la cinquième position. Avant le début de cette dernière journée, la Gantoise a l'avantage grâce à un meilleur goal average que Genk à l'issue de la saison régulière. Les Buffalos se déplacent dimanche à Bruges, qui en plus de son titre de champion, a aussi récolté le prix de Footballeur Pro de l'Année (Hans Vanaken) et le Soulier d'Ébène (Anthony Limbombe). Les Blauw en Zwart n'ont plus rien à jouer et considèrent plus cette rencontre comme un match de gala.

Le Racing Genk se déplace au stade Constant Vanden Stock, où Anderlecht les attend avec le couteau entre les dents pour tenter de grimper sur la deuxième marche du podium.

Les Carolos peuvent encore espérer une cinquième place. Ils doivent compter sur une défaite de Genk face à Anderlecht tout en gagnant face au Standard.

Le cinquième disputera un test match face au vainqueur des playoffs II, Zulte Waregem ou Lokeren, pour la dernière place européenne.

En playoffs II, il n'y a plus de réel enjeu pour cette dernière journée. Le vainqueur du groupe A, Zulte Waregem, ne doit même plus jouer à cause du forfait général du Lierse. Mouscron rencontre OHL alors que Waasland-Beveren affronte Courtrai pour le dernier match de la saison.

Dans le groupe B, Lokeren est également assuré de finir à la première position. Ils termineront ces playoffs avec un match face à Saint-Trond, tandis que le Beerschot Wilrijk et Ostende affrontent respectivement Eupen et l'Antwerp.

La finale des playoffs II est prévue le mercredi 23 mai.