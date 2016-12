Le nombre d'interdits de stade à Sclessin a été multiplié par cinq en trois ans, passant de 21 en 2014 à 109.

Derrière le club liégeois, on trouve l'Antwerp, le club de D1B comptant 101 exclus. Le FC Bruges est 3e avec 86 interdits de stade, devant Charleroi (51) et Anderlecht et La Gantoise (41).

Le nombre total d'interdits de stade atteint un record de 886 personnes, sanctionnées dans le cadre de la loi football.