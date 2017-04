Le Standard, battu 0-2 par Waasland-Beveren, s'enfonce dans la crise

Devant une très faible assistance de 5.490 personnes, le Standard de José Jeunechamps a vécu une rencontre cauchemardesque. Après une demi-heure de jeu, Laifis a été exclu pour une grossière faute dans le grand rectangle. Sur le penalty, Jean-François Gillet a permis à son équipe de rester dans la partie en détournant l'envoi de Julian Michel (28e).

Au retour des vestiaires, Waasland-Beveren a ouvert le score d'une tête décroisée de Valtteri Morren (0-1, 53e). Après l'exclusion de Goreux pour une deuxième jaune (78e), l'équipe de Cedomir Janveski a ajouté une deuxième réalisation grâce à une belle reprise de volée de Zinho Gano (0-2, 87e). Le Standard, dont le niveau de jeu n'a pas été à la hauteur, n'a jamais réellement inquiété l'équipe adverse.

Invaincue et en tête du groupe A, l'Union Saint-Gilloise a enregistré sa première défaite en play-offs II lors de la réception du Lierse (1-3). Les Lierrois ont marqué des buts dans chaque mi-temps. Le premier via Frederic Frans sur corner (0-1, 18e), le deuxième sur une contre-attaque rapide ponctuée par le jeune Manuel Benson (0-2, 65e), le troisième via Mohamed Elgabas (0-3, 82e). La phalange de Marc Grosjean a sauvé l'honneur sur une tête de son défenseur Gertjan Martens (1-3, 83e).

Au classement, l'Union est toujours première (10 pts). Le Lierse est 4e (6 pts), devant Waasland-Beveren (5e, 6 pts). Le Standard ferme la marche avec deux petites unités. Malines (2e, 9 pts) accueillera mercredi Saint-Trond (3e, 7 pts).

Dans la seule rencontre de la soirée du groupe B, Courtrai est allé s'imposer 2-3 sur la pelouse de Roulers. Lukas Van Eenoo a ouvert le score pour Roulers (11e) mais Stijn de Smet lui a répondu d'un doublé (20e et 30e). Van Eenoo a cru offrir à Roulers le nul (83e) mais un but tardif d'Andriy Totovytsky a finalement permis aux Courtraisiens d'empocher les trois points.

Au classement, Courtai grimpe à la 2e place avec 8 points alors que Roulers est dernier (1 pt). Mercredi, Eupen (3e, 6 pts) défiera le leader Genk (12 pts) alors que Mouscron (5e, 3 pts) recevra Lokeren (4e, 5 pts).