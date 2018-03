Le Standard bat Genk (0-1) et s'offre une 8e Coupe de Belgique

Le Standard a remporté la finale de la Coupe de Belgique de football, samedi soir (20h45) au Stade Roi Baudouin de Bruxelles. Il s'est imposé 1-0 à l'issue des prolongations grâce à un but de la tête de Renaud Emond (92e) sur un assist de Mehdi Carcela. Cette 8e victoire dans cette compétition permet au Standard d'être le premier club belge assuré de jouer sur la scène européenne la saison prochaine. Il est qualifié pour la phase de groupes de l'Europa League 2018-2019.

Emond termine meilleur buteur de la Croky Cup avec 6 réalisations. Les sept précédents succès du Standard, qui jouait sa 17e finale, remontent à 1954, 1966, 1967, 1981, 1993, 2011 et 2016. Genk, issu d'une fusion entre Winterslag et Waterschei Thor en 1988, a perdu sa première finale. Le club limbourgeois avait gagné ses quatre premières en 1998, 2000, 2009 et 2013. Le record de victoires appartient toujours au Club Bruges (11 victoires) devant Anderlecht (9).