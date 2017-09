Le RSCA confirme son intérêt pour Hein Vanhaezebrouck

"Le RSCA confirme l'intérêt qu'il porte à Hein Vanhaezebrouck en vue d'un engagement comme coach principal. Hein Vanhaezebrouck a pris connaissance de cet intérêt et a demandé quelques jours de réflexion. Le club communiquera en temps voulu", pouvait-on lire dans le communiqué du club.

Hein Vanhaezebrouck et La Gantoise ont mis fin à leur collaboration mercredi. De son côté, Anderlecht cherche un successeur à René Weiler, dont le départ a été acté il y a plus de dix jours. Nicolas Frutos assure actuellement l'intérim. Le match contre le Standard, dimanche, pourrait être le dernier de l'Argentin à la tête des Mauve et Blanc. Mercredi, Anderlecht a perdu 0-3 contre le Celtic en Ligue des Champions.