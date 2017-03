Le RFC Liège fête ses 125 ans en grande pompe

La rencontre se déroulera au mois de juin ou de juillet au Stade de Rocourt, a précisé le bourgmestre Willy Demeyer qui doit encore déterminer la date de l'événement en concertation avec le chef de zone de la police de Liège.

"Même si 'Liège, c'est nous', nous souhaitons que cette rencontre soit une véritable fête du football et qu'elle rassemble les jeunes et les anciens autour des deux formations actuelles", a insisté Jean-Paul Lacomble, le président du RFC Liège.

Pour fêter dignement ces 125 ans, le club éditera courant du mois de mai "Back to the future", un ouvrage retraçant l'histoire du club de façon décalée. "Les traces de Rocourt" fera lui la part belle aux récits de 60 anciens sang et marines qui retraceront petites anecdotes et grandes histoires du club. "Allons Liège", quant à lui, proposera un numéro hors-série tout en image sur l'Histoire du club.

De nombreuses autres activités seront proposés en mai et juin parmi lesquelles, à Rocourt, le 24 juin, un tournoi des Sang et Marine, tournoi doublé d'une séance de dédicaces et de la création du club des anciens. Le Fan Day est lui programmé le 26 août sur l'Espace Tivoli en collaboration avec la Ville.

Dans le cadre de cet anniversaire, une cuvée "Sang et Marine" ainsi qu'un coffret champagne des 125 ans seront proposés aux supporters qui pourront aussi découvrir en automne une exposition qui fera la part belle aux artistes proches du club.

L'occasion a également été choisie par le Matricule 4 pour créer un "Hall of Fame" qui regroupera au total 24 joueurs, deux par décennie, joueurs choisis par les supporters.

La fête sera complétée par des activités organisées avec les disciplines frères que sont le basket, l'athlétisme ou encore le rugby. Un stage de jeunes sera par ailleurs proposé du 21 au 25 août et permettra aux stagiaires de pratiquer chaque jour une discipline sportive différente mais faisant partie intégrante de la famille du RFC Liège.