Le Racing Genk et Saint-Trond se neutralisent dans le derby limbourgeois

Le Racing Genk entamait la rencontre pied au plancher. Leandro Trossard (5e) déclenchait les hostilités dès la 5e minute mais sa frappe était déviée par le portier trudonnaire. Le milieu de terrain Sander Berge était tout proche d'ouvrir le score pour les locaux à la 31e mais sa tête passait au-dessus du but de Kenny Steppe alors qu'il se trouvait seul à l'entrée du petit rectangle. Saint-Trond, de son côté, se montrait dangereux en contre-attaque et Yohan Boli (32) manquait de peu d'ouvrir le score en butant sur la sortie du portier de Genk Danny Vukovic.

Deux lattes allaient ensuite sauver le portier visiteur, suite à des tirs de Ruslan Malinovskyi en fin de première période et d'Alejandro Pozuelo juste après le repos. À la 68e, Ruslan Malinovskiy parvenait à faire la différence sur un coup franc lointain et permettait à Genk de prendre les devants. Quelques minutes plus tard, Saint-Trond égalisait toutefois grâce au suppléant japonais Wataru Endo (1-1, 72e). Zinho Gano (80e) était tout proche d'inscrire son premier but en championnat pour Genk mais son tir trouvait une nouvelle fois la transversale de Steppe. Le défenseur Joakim Maehle trouvait également le montant du portier visiteur deux minutes plus tard. Les deux équipes ne parvenaient plus à trouver le chemin du but en fin de rencontre.

Au classement, Genk (4 points) cède sa première place à Anderlecht, qui s'est imposé dans l'après-midi à domicile face à Ostende (5-2), et glisse en seconde position. Saint-Trond (2 points) reste onzième. La rencontre entre Mouscron et le Club de Bruges (20h) ponctuera la deuxième journée de Jupiler Pro League.