Le magnifique but de Kevin Mirallas contre Twente (Vidéo)

L'ancien joueur de l'Olympiakos et de Saint-Etienne se sera presque débrouillé tout seul pour tromper le gardien hollandais. Parti seul sur son flanc gauche, l'ailier des Toffees enchaîne les dribbles avant d'envoyer le ballon dans la lucarne gauche opposée.

Orphelin de Romelu Lukaku, parti à Manchester United, Kevin Mirallas, en poste du côté de la Mersey depus 2012, a prolongé son contrat en mai dernier.

Everton, très actif sur le marché des transferts, a déjà recruté Wayne Rooney, qui effectue son retour après 13 saisons du côté de United, Jordan Pickford, le talentueux gardien de Sunderland et des Espoirs anglais, le défenseur Michael Keane de Burnley, l'arrière-droit Cuco Martina de Southampton, Davy Klaassen, le milieu de terrain et capitaine de l'Ajax, l'attaquant Sandro Ramirez de Malaga, et le Nigérian d'Eupen Henry Onyekuru, prêté à Anderlecht.