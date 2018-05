Le Lierse forfait pour les deux derniers matchs

Le Lierse perd les deux matchs sur le score de forfait (5-0). Comme il s'est vu refuser définitivement la licence pour la Proximus League (1B) lundi, le Lierse a déposé son bilan mercredi et ne peut plus exercer d'activités économiques et donc disputer des rencontres.

Cependant, de nombreux partisans de Lierse iront au Lisp vendredi soir. Les fans voulaient dire au revoir avec un dernier match à domicile, mais ils vont maintenant organiser un pique-nique au stade Herman Vanderpoorten.

Entre-temps, les négociations entre "Lierse voor Altijd", la coupole des clubs de supporters, et le Lyra deviennent de plus en plus concrètes. Par exemple, l'école des jeunes du Lierse peut déjà aller chez le co-citadin, a déclaré jeudi le président du Lyra, Yves De Vil, sur Radio 1. Le sujet sera discuté dimanche lors d'une réunion du conseil d'administration, qui devrait donner son accord.