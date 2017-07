Le footballeur secret : " Dans le vestiaire, je suis un caméléon "

"Je pourrais citer par coeur les noms de toutes les personnes qui me trouvaient trop court pour le haut niveau. Je ne m'y attendais pas, pas de la part de ces personnes-là. Je pensais qu'elles m'encourageaient mais, derrière mon dos, elles me médisaient. Je suis tombé des nues lorsque j'ai appris ce que l'entraîneur de mon ancien club pensait de moi : il a carrément dit à mon cousin que je n'avais pas le niveau pour la première division. Sans savoir qu'il s'adressait à un membre de ma famille ! (ilgrimace) Ce sont les mêmes qui font les fanfarons dans les journaux et déclarent qu'ils étaient sûrs que j'étais promis à un grand avenir. Quelle bande d'hypocrites !

