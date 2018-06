Le football professionnel rapporte plus de 600 millions d'euros par an l'économie belge

Au total, lors de la saison qui a fait l'objet de cette première étude en la matière, 935 millions d'euros ont été dépensés dans l'économie via le football belge professionnel, précise le cabinet d'audit.

Les recettes d'exploitation des clubs (tickets d'entrée, droits de télévision, merchandising, sponsoring, etc.) se sont élevées à 316 millions d'euros, soit une augmentation de 65% par rapport à 2012-2013.

Au total, le foot pro a versé 63 millions d'euros au Trésor en impôt des sociétés, précompte professionnel, cotisations sociales et TVA.

Ces cinq dernières années, les clubs belges ont enregistré un résultat net positif des transferts, souligne le CEO de la Pro League, Pierre François. En 2016-2017, les recettes ainsi générées s'élevaient à 97 millions d'euros, soit près de quatre fois plus qu'en 2012-2013.

Lors de la saison qui vient de s'achever, 3,4 millions de personnes ont assisté aux matches de première division, indique encore Deloitte. Bruges a globalement accueilli le plus de supporters à domicile, tandis que les Anderlechtois étaient les plus nombreux en déplacement et que Gand a enregistré la plus importante fréquentation de fans visiteurs.

Sur un total d'un million de supporters enregistrés en ligne au niveau des clubs, 181.000 sont des femmes. Gand domine ce classement (35%), tandis qu'Ostende et Courtrai comptent le plus de partisans âgés de 18 ans ou moins (environ 19%).