Le foot à La Louvière ou quand les Loups se mangent entre eux...

Le mythique Tivoli est tiraillé entre deux clubs qui se tirent un peu / beaucoup / passionnément dans les pattes. Pour résumer : 'La Louvière' pointe en D2 amateur et la 'RAAL' (D3 amateur) est le bébé tout frais de l'ancien pro et actuel brillant businessman Salvatore Curaba. Et tout le monde joue en vert et blanc. Par nostalgie.