Le derby wallon Charleroi/Standard se solde par un partage 1-1

A dix après l'exclusion de Laifis (65e), le Standard a arraché le partage grâce à Orlando Sa (76e). Charleroi reste deuxième avec 49 points. Le Standard, huitième (37 points), ne parvient pas à intégrer le top-six.

Dans une première période rythmée et engagée, le Standard se créait la première occasion. Carcela lançait parfaitement Edmilson. En position idéale, l'ailier belgo-brésilien croisait trop sa frappe (13e). Sur un corner, Charleroi réclamait un penalty pour un tirage de maillot de Koutroubis sur Dessoleil. L'arbitre Laforge estimait cependant que la faute avait été commise par le joueur de Charleroi (35e).

Après un nouveau caviar de Carcela pour Cop, Emond marquait. Mais l'arbitre annulait car Cop était en position de hors-jeu (39e). La première période s'achevait sur une frappe instantanée de Bedia, servi par Baby. Le ballon terminait à côté (41e).

La rencontre restait équilibrée jusqu'à la 65e minute. Laifis arrêtait fautivement dans le rectangle Bedia, lancé vers le but. Le défenseur écopait d'une deuxième carte jaune, laissant les Liégeois à dix. Des onze mètres, Rezaei envoyait le ballon dans la lucarne d'Ochoa (66e). Malgré l'infériorité numérique, le Standard trouvait rapidement l'égalisation. Après avoir débordé, Edmilson centrait de la gauche, Orlando Sa, monté au jeu à la 69e minute à la place d'Emond, devançait les défenseurs de Charleroi et déviait de l'extérieur du pied le ballon dans le but.Le Standard pouvait compter sur son gardien Ochoa, décisif sur une reprise de Grange (87e), pour préserver le partage. La dernière opportunité était pour le Standard, via Orlando Sa, dont la tête échouait à côté (90e+1). Malgré quatre partages de suite, Charleroi, 49 points, conserve la deuxième place, à 11 longueurs du Club Bruges, tenu en échec à domicile par Genk (2-2) samedi.

A trois journées de la fin de la saison régulière, le Standard est toujours hors du top-six. Les troupes de Sa Pinto sont huitièmes avec 37 points, un de moins que Genk, sixième. En soirée, la 27e journée s'achèvera par Mouscron/Waasland-Beveren.