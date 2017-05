Le Club de Bruges choisit Macron

L'équipementier italien habillera à la fois l'équipe première et les équipes de jeunes au travers d'une ligne unique au Club de Bruges, a annoncé ce dernier lundi sur son site internet officiel.

Macron est la quatrième marque la plus importante au sein de football européen et équipe pas moins de 50 clubs de football professionnel. Le Club de Bruges en choisissant Macron rejoint ainsi plusieurs clubs européens de tradition comme le Sporting Lisbonne, la Lazio de Rome, l'OGC Nice, le Deportivo La Corogne, Stoke City ou encore le Crystal Palace du Diable Rouge Christian Benteke.

"Grâce à la collaboration avec Macron le Club peut pour le première fois de son histoire développer un maillot conçu par les fans eux-mêmes", explique le CEO Vincent Mannaert dans le communiqué. "Le maillot "at home" et celui pour les matchs en déplacement ont été réalisés en collaboration étroite avec nos fans. Macron va proposer une ligne de produit à l'effigie du Club de Bruges totalement unique et de qualité en étant particulièrement attentif aux détails. La marque italienne est le principal challenger au sein du marché des marques sportives européennes. Une identité qui correspond au Club".