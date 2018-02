Le Club de Bruges accroché dans les derniers instants à Waasland-Beveren

Waasland-Beveren débutait la rencontre tambour battant. Dès la deuxième minute, le défenseur Laurent Jans armait une frappe de l'extérieur de la surface qui était repoussée difficillement par Kenneth Vermeer. Dans la foulée, Aleksandar Boljevic (3e) plaçait sa tête juste au dessus du but brugeois. Le Club de Bruges rentrait ensuite petit à petit dans son match. Sur la même action (20e), Jelle Vossen, puis Dennis et Hans Vanaken, ne parvenaient pas à tromper la vigilance de Davy Roef. Alors que l'on se rapprochait de la fin de la première mi-temps, Alexander Scholz accrochait Isaac Kiese Thelin dans le rectangle. L'attaquant prêté par Anderlecht manquait toutefois son penalty en se heurtant à la main ferme de Kenneth Vermeer. Hans Vanaken (44e) héritait d'une dernière grosse occasion mais le milieu de terrain ratait son face à face avec Roef.

Les deux équipes commencaient la seconde période sur un mode mineur. Les Brugeois devaient attendre la 72e minute pour ouvrir la marque. A la suite d'une poussée de Maximiliano Caufriez sur Dennis, Hans Vanaken prenait Roef à contre-pied et permettait aux "Gazelles" de prendre l'avantage. Malgré un face à face raté de Nakamba (79e) et un but de Wesley annulé pour hors-jeu (80e), le Club de Bruges pensait repartir avec les trois points. C'était sans compter sur un tir d'Erdin Demir dévié dans ses propres filets par Jordy Clasie (90e+1) dans le temps additionnel.

Au classement, Bruges (59 points) manque l'occasion de conforter sa place de leader. Les Brugeois (59 points) comptent tout de même respectivement douze et treize points d'avance sur Charleroi et Anderlecht. Les Carolos peuvent toutefois revenir à neuf points s'ils s'imposent ce soir (20h) à domicile face à Lokeren. Waasland-Beveren (34 points) revient à trois points du top-6.