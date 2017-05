Le Club Bruges retarde la fête d'Anderlecht

Les deux buts ont été inscrits sur coup-franc par Sofiane Hanni (8e, 0-1) et Ruud Vormer (36e, 1-1). Au classement, les deux équipes restent sur leurs positions: les Mauves (46 points) comptent quatre unités d'avance sur les Blauw & Zwart. Suivent Gand (3e, 38 points), Charleroi (4e, 34), Ostende (5e, 34) et Zulte Waregem (6e, 32).

Si Michel Preud'homme a aligné le onze attendu, René Weiler a laissé Lukasz Teodorczyk, son meilleur buteur sur le banc, préférant Isaac Kiese Thelin. D'emblée, le niveau d'intensité a été élevé avec des duels solides. Un tacle fautif d'Ivan Obradovic sur José Izquierdo a donné le ton (4e). Mais le jeu n'était pas spécialement précis: après s'être débarrassé de Kara Mbodj et Dennis Appiah, le Colombien de Bruges a tiré à côté (6e). Sur sa première occasion, un coup franc accordé pour une faute de Lorenzo Denswil sur Thelin, Hanni a battu Ethan Horvath (9e, 0-1).

Les Brugeois ont tenté de trouver des solutions mais ils n'étaient pas fringants dans les seize mètres adverses même quand Frank Boeckx et Uros Spajic éprouvaient des soucis (24e). Le rythme était toujours élevé et rayon vitesse, Frank Acheampong en connaît un bout. Le Ghanéen a mis le turbo sur le flanc gauche, il a passé Ahmed Touba mais Helibelton Palacios a intercepté son service à Thelin (32e). Comme les phases arrêtées étaient de plus en plus nombreuses, c'est assez logiquement sur coup-franc que Vormer a mis les deux équipes à égalité (36e, 1-1).

Après le repos, les Blauw & Zwart ont continué à appuyer leurs actions. Dorin Rotariu (47e) et Hans Vanaken (50e) ont sonné à la porte de Boeckx. Hanni a lui obligé Horvath à sortir un ballon placé dans le petit angle (53e). Suite à ce mouvement, Weiler a lancé Teodorczyk, un changement poste pour poste avec Thelin (54e). D'emblée, le Polonais a vu Horvath mettre son envoi en corner du bout des doigts (57e). Anderlecht pressait et a obtenu un penalty pour une faute de Bjorn Engels sur Acheampong: Youri Tielemans l'a trop centré et le gardien américain l'a contré (64e).

Les Brugeois ont tenté d'exploiter la déception des Anderlechtois mais tous les efforts se sont retrouvés bloqués aux cartes jaunes de Hanni (73e), Alexandru Chipciu (76e), Appiah (81e) et Acheampong (90e+1).

Anderlecht aura une nouvelle occasion de s'assurer le titre jeudi à Charleroi (20h30).