Le Club Bruges remporte sa 15e Supercoupe au détriment du Standard (2-1)

Devant son public, le Club Bruges a tenté de donner un peu d'âme à ce premier rendez-vous de la saison. Les nouveaux venus Mats Rits, qui a placé un ballon dans le dos de Luis Pedro Cavanda (8e), et le sprinteur Arnaut Groeneveld (13e) ont été les premiers à alerter la défense liégeoise. C'est toutefois sur une reprise de la tête de Saulo Decarli qu'a surgi le danger écarté d'un superbe réflexe par Jean-François Gillet (25e).

Alors que les Rouches laissaient peu d'espace et que leur assise défensive semblait stable, ils ont perdu Sébastien Pocognoli sur blessure (30e). Collins Fai est monté à l'arrière gauche mais c'est de l'autre côté qu'est arrivé le premier but par Vanaken, qui a profité d'un beau mouvement de Groeneveld (39e, 1-0). Par contre, c'est sur une mésentente entre le défenseur camerounais et Kostas Laifis que Wesley a doublé la marque (43e, 2-0).

A la reprise, Fai a sauvé son camp en annihilant un beau mouvement du duo Groeneveld-Vanaken (46e). Le Standard n'est pas resté spectateur très longtemps: lancé en profondeur par Samuel Bastien, Duje Cop a tiré sur Karlo Letica et Edmilson, qui a bien suivi, a relancé le suspense (50e, 2-1). Les Liégeois ont gagné en force. Ils ont posé quelques soucis à Letica mais n'ont pas profité des hésitations du nouveau gardien croate des Brugeois.

A l'entrée des vingt dernières minutes de jeu, les deux coaches ont commencé à revoir leurs dispositifs. Michel Preud'homme a commencé en sortant Bastien pour Moussa Djenepo (68e) et Ivan Leko a répliqué en sortant Rits pour Brandon Baiye (70e). Bien qu'ils laissaient plus d'espace aux Brugeois, les Rouches sont passés près du but par Paul-José Mpoku (72e), Djenepo (82e) et Edmilson (85e).

Bruges succède à Anderlecht au palmarès de la Supercoupe.