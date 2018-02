Le Club Bruges et Charleroi restent sur leurs positions (3-3)

Suite à la défaite en Coupe de Belgique au Standard, Ivan Leko a lancé Alexander Scholz et Matej Mitrovic, les deux recrues du mercato, dans la défense à trois à la place de Stefano Denswil et Jordi Vanlerberghe. Felice Mazzù s'est passé de son meilleur buteur Rezaei. Cela n'a pas empêché les Zèbres de jouer haut et de mettre la pression sur le trio défensif brugeois. Mitrovic a d'emblée dû arrêter Christian Benavente, de manière irrégulière selon les Zèbres. L'arbitre Smet n'a pas bronché (2e).

Charleroi est resté dans le camp adverse et Ilaimaharitra a sauté sur une mésentente entre Limbombe et Jordy Clasie pour tromper Vladimir Gabulov (23e, 0-1). Limbombe a toutefois vite racheté sa faute en passant la défense carolo en revue avant de décocher un tir à 102 km/h (25e, 1-1).

Benavente a imité l'attaquant blauw & zwart mais après avoir passé plusieurs arrières, le Péruvien a cédé le ballon au marathonien Hendrickx (31e, 1-2). Bruges a eu une belle occasion pour égaliser. Ruud Vormer a cependant manqué le penalty accordé pour une faute commise par Fabrice N'Ganga sur lui (37e).

La seconde période a débuté par une série de dribbles de Vanaken, qui après avoir pris appui sur Abdoulay Diaby, a remis les deux équipes à égalité (50e, 2-2). Nicolas Penneteau n'avait pas fini de trembler qu'il a dû sortir deux ballons chauds de Vormer et Diaby (64e). Bruges s'est montré le plus dangereux: après une transversale de Limbombe (69e), Penneteau n'a rien pu faire sur une pichenette de Wesley (74e, 3-2). Entre-temps, le coach carolo a lancé Rezaei à la place de David Pollet (56e). L'Iranien a profité du marquage pas assez strict de Brandon Mechele pour marquer d'un tir du gauche son 11e but de la saison (80e, 3-3).

Peu après, Leko a sorti un attaquant, Limbombe, pour un défenseur Ivan Tomecak (83e). Manifestement, le coach brugeois a préféré limiter les risques et le score n'a plus changé.