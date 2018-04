Le Club Bruges écrase Charleroi et reprend ses distances sur ses poursuivants

Les Brugeois ont fait la différence dès la première minute de la première période. Il ne fallait en effet que 42 secondes à Wesley pour tromper Mandanda sur une frappe déviée par Ilaimaharitra. Bruges ne lâchait pas l'étreinte et Diaby, oublié par la défense carolo dans le petit rectangle, doublait la mise (27e). Laxistes en défense, les Zèbres prenaient l'eau de toute part et Vormer plantait le troisième but brugeois (31e). Le Soulier d'Or pensait inscrire un doublé dix minutes plus tard mais l'arbitre Jonathan Lardot annulait le but après à l'intervention de l'assistance vidéo (VAR).

La déferlante brugeoise se poursuivait après le repos et Wesley, bien servi par Vanaken, plantait sa deuxième rose de la soirée (54e) avant que Vanaken (74e) et Refaelov (79e) n'assomment encore davantage une équipe de Charleroi en manque total de confiance. Les Carolos n'ont plus gagné depuis le 19 janvier dernier pour un triste bilan de 7 points sur 36 et voient leur rêve européen s'envoler au fil des semaines.

La 5e journée des playoffs 1 débutera samedi à 20h30 avec le déplacement d'Anderlecht à Genk. Dimanche, deux matchs sont au programme : Bruges-Standard (18h) et Charleroi-La Gantoise (20h30).