Le Cercle dit merci à Monaco !

La finale pour la montée en D1A, au stade Jan Breydel, a connu son dénouement à la 90e, sur un penalty contestable mais validé par le VAR. Jusque là, le Beerschot était promu, grâce au but inscrit à la 84e. Le Cercle menait 2-0 grâce à une formidable première mi-temps qui avait gommé le 1-0 du match aller. La victoire 3-1 du Cercle Bruges était sa quatrième en six matches contre le Beerschot, le vainqueur de la première tranche. Le Cercle est aussi l'équipe qui a gagné le plus de points au classement et marqué le plus de buts. Pourtant, en début de saison, la seconde formation brugeoise allait nettement moins bien.

