Le Cercle de Bruges remporte la deuxième période grâce à son partage à l'Union

À une journée de la fin de la période, le Lierse et Oud-Heverlee Louvain ne peuvent en effet plus rejoindre les Brugeois qui viseront une place en Jupiler Pro League lors de la finale de D1B face au Beerschot-Wilrijk, vainqueur de la première tranche.

Au classement de la période, l'équipe de Fracky Vercauteren compte 26 points, cinq de plus que le Lierse (21) et sept de plus qu'Oud Heverlee Louvain (19) qui ne pourra pas rejoindre le Cercle même en cas de victoire ce soir contre Beerschot-Wilrijk.

Le Cercle a rapidement pris les choses en main face à l'Union en ouvrant le score très tôt grâce au Brésilien Crysan (2e). Nathan Kabasele a ensuite rétabli l'égalité à la 13e minute. Les Brugeois sont également en tête du classement de la phase classique avec 49 points soit quatre de plus que Louvain (45) et cinq en plus que Beerschot-Wilrijk (44). L'Union est sixième avec 31 points.