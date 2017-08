Le Cercle Bruges s'est imposé à Westerlo (1-2)

Alors que le Cercle Bruges avait opté pour la possession du ballon, Westerlo s'est montré plus dangereux via Jordy Peffer (6e) et Jens Naessens (9e). A sa deuxième tentative, l'ex-joueur de Zulte Waregem a donné l'avance aux Campinois (27e, 1-0). Le Cercle a réagi vigoureusement mais les tentatives de Gianni Bruno (36e, 32e) n'ont pas trompé Koen Van Langendonck.

A la mi-temps, Mercier est monté à la place de Guevin Tormin. Un changement gagnant puisque le Français a inscrit les deux buts brugeois (65e, 84e). Les jeux étaient faits d'autant que suite à l'exclusion d'Alessio Alessandro (85e), les joueurs de Westerlo se sont complètement déconcentrés.

Samedi, en début d'après-midi, Tubize s'est incliné à domicile face à Roulers (1-3) alors que Florent Stevance (21e) lui a donné l'avance. Nermin Zolotic (43e), Maël Lépicier (52e) et Davy Brouwers (88e) ont fait en sorte que les espoirs des Brabançons s'envolent.

En soirée, OH Louvain et le Lierse ont partagé l'enjeu (2-2). Sabir Bougrine a ouvert la marque pour les Lierrois (12e, 0-1) mais Yannick Aguemon a égalisé avant le repos (39e, 1-1). En seconde période, les buts sont tombés dans l'ordre inverse: Julien Gorius a donné l'avance aux Louvanistes (52e, 2-1) et Othman Boussaid a permis aux Pallieters de prendre un point (60e, 2-2).

Vendredi, le Beerschot a lancé la compétition en prenant la mesure de l'Union Saint-Gilloise (3-0).